Bonus autonomi da 600 a 800 euro. Il Codacons attacca (Di martedì 28 aprile 2020) Il decreto da 55 miliardi sta subendo le ultime limature. Molta attenzione è data in queste ore al Bonus per gli autonomi: sarà prorogato anche per i mesi di aprile e maggio, e il suo importo passerà dai 600 di marzo a 700-800 euro. Inoltre non dovrebbero ripresentarsi i problemi di ‘sovraffollamento’ di marzo. Come anticipato ieri dal premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa, per il mese di aprile è prevista la possibilità di “rinnovo automatico con un semplice click per chi lo ha già avuto, per recuperare i ritardi”. Il vice-ministro per lo Sviluppo Economico Buffagni in un intervento a ‘Notizie Oggi’ su CanaleItalia 83, ha spiegato che “si stanno cercando le risorse ad hoc per ripartirle al meglio, garantendo però questa volta nella seconda tornata che si vadano a garantire queste ... Leggi su quifinanza Coronavirus - verso reddito di emergenza di 400 euro per i single e 800 per le famiglie. Il bonus autonomi sale a 800 euro

L’Inps ha posto finora in pagamento oltre 3,4 milioni di “bonus 600 euro”, per una spesa complessiva di circa 2 miliardi. La gran parte delle erogazioni è avvenuta nei giorni dal 14 al 23 aprile e la ...

Roma - Il nuovo Bonus babysitting da 600 a 1000 euro in alternativa al congedo, un contributo economico per pagare servizi di cura dei figli a casa. E’ quanto si legge nella scheda degli interventi de ...

