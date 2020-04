Aumenta la diffusione del virus in Germania con la riduzione delle misure di lockdown

Leggi su bufale

(Di martedì 28 aprile 2020) Mal comune, mezzo gaudio, recita un antico proverbio che troppi, acriticamente, stanno usando per definire la situazione tedesca.ladelindovrebbe essere una notizia che suscita bisogno di approfondire. Studio, approfondimento per capire come gestire una fase 2 che stenta a decollare e come ripensare i rapporti umani e sociali al tempo del COVID19. Non un carnascialesco ed odioso godimento come quello che riscontriamo in troppe leggere condivisioni, anche autorevoli, al grido di Ah, ah, i crucchi stanno morendo perché non fanno come noi che colstiamo bene e loro stanno male, se lo meritano Ma una seria ed acuta riflessione. Partiamo da quello che sappiamo Oggettivamente, è innegabile,ladelincon ladi. Non possiamo dire altro ehi, se non fosse per la ...