World of Warcraft riceve un bellissimo trailer fanmade dedicato ai Worgen (Di lunedì 27 aprile 2020) Probabilmente i Worgen sono una delle razze più popolari in World of Warcraft, ma la loro zona di inizio, secondo molti giocatori, è abbastanza insipida a livello di cinematica. Ecco quindi che un giocatore ha colto la palla al balzo, creando un cinematic trailer di tutto rispetto."Journey to Gilneas" è il nome del trailer sviluppato per tutto un anno dal fan e mostra i cambiamenti della città con gli occhi di un messaggero senza nome. Il trailer è incredibilmente ben fatto e combina alcuni filmati di gameplay davvero incredibili con editing creativo e narrazione per costruire una storia che dia uno sguardo più profondo alla devastazione che è stata causata alla città di Gilneas.Il video dura all'incirca quattro minuti ed è veramente ben fatto, da vedere soprattutto se siete fan dell'MMORPG di Blizzard. Senza ulteriori ... Leggi su eurogamer In World of Warcraft sono presenti delle fake news pubblicate dalla Crociata Scarlatta

