Spadafora | ma quale complotto contro il calcio Impossibile sapere quando si riparte

Leggi su iltempo

(Di lunedì 27 aprile 2020) Nessun, ma solo la necessità di ripartire in sicurezza per evitare un effetto moltiplicatore dei contagi che pagherebbero tutti gli italiani. All’indomani dell’annuncio da parte del premier Conte della fase 2 che prevede anche la ripresa degli allenamenti per gli sport individuali il 4 mag