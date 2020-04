Sicilia: M5S, 'venti milioni in più alla pesca' (Di lunedì 27 aprile 2020) Palermo, 27 apr. (Adnkronos) - "venti milioni in più alla pesca grazie ad un emendamento promosso dal M5S all'Ars. Grazie all'emendamento 5stelle, sposato dalla commissione Bilancio, che ha avallato la causa, il fondo di solidarietà passa dagli iniziali 10 milioni di euro di dotazione a 30. Di questi, 10 milioni saranno destinati alla pesca artigianale e alle imprese autonome di piccola pesca. Ora la parola spetta all'Aula". E' quanto si legge in una nota del M5S all'Ars. Leggi su liberoquotidiano Focolaio alla Siciliani - interrogazione parlamentare dell’On. Ruggiero (M5S) “È necessario fare chiarezza su una vicenda in cui interventi tardivi potrebbero aver giocato un ruolo fatale”

Palermo, 27 apr. (Adnkronos) - "venti milioni in più alla pesca grazie ad un emendamento promosso dal M5S all'Ars. Grazie all'emendamento 5stelle, sposato dalla commissione Bilancio, che ha avallato la causa, il fondo di solidarietà passa dagli iniziali 10 milioni di euro di dotazione a 30. Di questi, 10 milioni saranno destinati alla pesca artigianale e alle imprese autonome di piccola pesca. Ora la parola spetta all'Aula". E' quanto si legge in una nota del M5S all'Ars.

