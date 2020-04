Revolut | il conto online permette anche il trading e l’acquisto di criptovalute

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 27 aprile 2020) Negli ultimi mesiha amplificato notevolmente la propria quota di mercato nazionale, arricchendo altresì di nuove funzionalità la propria piattaforma. E così, oltre a rendere disponibili degli ottimi conti digitali – a proposito, scopri un Codice se guarda le differenze tra Standard, Premium e Metal, le tre versioni del– non tutti sanno che il servizio oggi consentedi effettuare deldi azioni e l’acquisto diazionario senza commissioni L’investimento finanziario in titoli azionari è sempre stata un’attività poco conveniente per i piccoli risparmiatori, che hanno dovuto largamente affrontare oneri e disagi di negoziazione che hanno spesso scoraggiato i trader dall’avvicinarsi a questo mondo. Ebbene,in questo ambitosembra essere ...