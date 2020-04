Per ora niente messe. E’ scontro tra la Cei e Palazzo Chigi. Conte promette che a breve sarà consentito ai fedeli di partecipare alle celebrazioni liturgiche (Di lunedì 27 aprile 2020) Dura presa di posizione della Conferenza episcopale italiana dopo la decisione del governo, resa nota ieri sera dal premier Giuseppe Conte, di non aprire le messe ai fedeli nella fase 2 dell’emergenza Coronavirus. “I Vescovi italiani – scrive la Cei in una nota – non possono accettare di vedere compromesso l’esercizio della libertà di culto. Dovrebbe essere chiaro a tutti che l’impegno al servizio verso i poveri, così significativo in questa emergenza, nasce da una fede che deve potersi nutrire alle sue sorgenti, in particolare la vita sacramentale”. “Dopo queste settimane di negoziato – aggiungono i vescovi – che hanno visto la Cei presentare Orientamenti e Protocolli con cui affrontare una fase transitoria nel pieno rispetto di tutte le norme sanitarie il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri ... Leggi su lanotiziagiornale Trasporti - un’idea per limitare il contagio tra i lavoratori nella Fase due

L’imprenditore alla Morani : “La gente vuole marciare su Roma - non ne vuole più sapere di voi” (video)

Ultime Notizie dalla rete : Per ora Coronavirus in Emilia-Romagna: gli aggiornamenti ora per ora Corriere della Sera Coronavirus, Conte spiega come sarà la Fase 2

Dal 4 maggio si allentano poco le misure restrittive. Riaprono settore manifatturiero ed edilizio; spostamenti ancora limitati ...

Sala su Fase 2: "Necessario tornare al lavoro ma in sicurezza e con regole"

Hanno approfittato della giornata di sole per godersi qualche ora all'aria aperta e far correre i bambini, infrangendo le disposizioni del decreto del Governo per l'emergenza coronavirus.

