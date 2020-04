“L’ospedale di Alzano ha ucciso mio marito: entrato per un controllo il 26 febbraio, ne è uscito morto. E a me ancora non hanno fatto un tampone” (Di lunedì 27 aprile 2020) “Nell’ospedale di Alzano Lommbardo hanno ucciso mio marito, è stato un omicidio”. Sono parole forti e piene dolore e di rabbia quelle di Gabriella Gandossi, cittadina della Val Seriana che ha perso suo marito il 25 marzo 2020 a causa del Coronavirus. Da quel giorno nessuna l’ha chiamata per una visita medica o un controllo e non ha ricevuto né un tampone, né è stata inserita nelle liste dei test sierologici. Finché non è andata a bussare direttamente alle porte dell’assessore ai Servizi Sociali del suo comune. Ormai più di un mese dopo. L’abbiamo intervistata per ripercorrere le tristi tappe che è stata costretta a vivere negli ultimi mesi a Nembro, uno dei comuni più colpiti dalla pandemia insieme a Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, dove la mancata zona rossa ha provocato danni ... Leggi su tpi (Di lunedì 27 aprile 2020) “Nell’ospedale diLommbardo hannomio, è stato un omicidio”. Sono parole forti e piene dolore e di rabbia quelle di Gabriella Gandossi, cittadina della Val Seriana che ha perso suoil 25 marzo 2020 a causa del Coronavirus. Da quel giorno nessuna l’ha chiamata per una visita medica o une non ha ricevuto né un tampone, né è stata inserita nelle liste dei test sierologici. Finché non è andata a bussare direttamente alle porte dell’assessore ai Servizi Sociali del suo comune. Ormai più di un mese dopo. L’abbiamo intervistata per ripercorrere le tristi tappe che è stata costretta a vivere negli ultimi mesi a Nembro, uno dei comuni più colpiti dalla pandemia insieme aLombardo, in provincia di Bergamo, dove la mancata zona rossa ha provocato danni ...

