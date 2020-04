LIVE Non è La D’Urso: Aida Nizar piange e racconta la verità sul presunto arresto (Di lunedì 27 aprile 2020) Ospite della puntata del 26 aprile 2020 di LIVE Non è la D’Urso è stata anche Aida Nizar. In collegamento dalla sua casa in Spagna, la donna ha provato ha raccontare cosa c’è di vero a proposito della notizia circolata sul web da alcuni giorni in cui si racconta che la ex concorrente del Grande Fratello italiano sarebbe stata arrestata per aver minacciato con un coltello il suo fidanzato nonché convivente. Nel corso della trasmissione condotta da Barbara D’Urso, la donna ha spiegato con molta enfasi di essere vittima di una fae news lanciata prima dai media spagnoli e poi rilanciata dai blog e siti d’informazione italiani. Una triste faccenda che l’ha costretta persino a querelare alcune testate iberiche. LIVE Non è La D’Urso: Aida Nizar piange e racconta il suo arresto “Sono stata vittima di un ... Leggi su ultimenotizieflash Luigi Favoloso a Live Non è la D’Urso : “Ho audio assurdi di Nina Moric”

Nina Moric contro Luigi Mario Favoloso : le nuove accuse a Live non è la d'Urso (video)

