La rivolta dei parroci | È ora di aprire le chiese

Leggi su agi

(Di lunedì 27 aprile 2020) Dopo l'ira dei vescovi la ferma presa di posizione dei. Da Nord a Sud, i preti chiedono a gran voce la riapertura delle, la possibilità di celebrare messa, ovviamente con tutte le precauzioni del caso. L'AGI ha raccolto diverse testimonianze di, da varie parti d'Italia, e tutti (anche se non manca qualche posizione che invita alla prudenza) hanno espresso rammarico per la decisione comunicata ieri dal presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ma anche la speranza in un ripensamento, da parte delle autorità competenti, anche per venire incontro alle esigenze dei fedeli. In provincia di Cremona, anche dopo essere stato multato dai Carabinieri per aver detto messa con i fedeli e nonostante il nuovo Dpcm, don Lino Viola, parroco di Gallignano di Soncino, sia ieri che oggi ha celebrato la funzione in chiesa puntando ancora il dito ...