La dignità è un valore assoluto | ma ciò non esclude che dobbiamo

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 aprile 2020) "Se c'; unancorato nella nostra Costituzione,; la; delle persone, che; intoccabile. Ma questo nonchemorire" Wolfgang Schäuble (Der Tagesspiegel) Il pensiero del presidente del Bundestag si comprende meglio aggiungendo quanto detto dallo stesso Schäuble al Parlamento tedesco, in un discorso destinato a restare: "; assolutamente sbagliato subordinare tutto alla salvaguardia della vita umana". Parecchio radicale. Schäuble, 77 anni, nella fascia d'età a più alto rischio per la pandemia, chiede - mi si perdoni la sintesi - di riaprire e di farlo in fretta. Insiste sulle conseguenze economiche, certo, e anche su quelle psicologiche. Ma soprattutto insiste sul fatto che "tutti lasciamo questo mondo prima o poi", ragione per la quale, aggiunge, la sua "paura; limitata". Per ...