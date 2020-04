Il Veneto riapre agli spostamenti verso le seconde case (Di lunedì 27 aprile 2020) Come già capitato in altre occasioni recenti, il Veneto decide di andare per la propria strada. Il governatore Luca Zaia ha, infatti, annunciato la firma di due ordinanze che vanno in contrasto con il temporeggiamento del governo per la prossima fase-2. Si potranno effettuare, a partire da domani (martedì 28 aprile) spostamenti nelle seconde case di proprietà – ovviamente all’interno dei confini della Regione – e anche quelli atti alla manutenzione delle barche ormeggiate nei vari porti. LEGGI ANCHE > I fidanzati rientrano nel concetto di «congiunti» che permetterà le visite dal 4 maggio? La prima ordinanza sugli spostamenti nelle seconde case sarà in vigore a partire dalle ore 6 di martedì 28 aprile. I cittadini veneti che hanno una seconda casa di proprietà, dunque, potranno mettersi in viaggio per ... Leggi su giornalettismo Come riapre il Veneto

Scuole chiuse per Coronavirus/ Veneto riapre - Lombardia quando decide? Parla Fontana

