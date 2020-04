I misteri di Boleskine House | la villa maledetta di Jimmy Page

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 27 aprile 2020) Le sponde del Loch Ness, nel profondo nord della Scozia, sono quasi disabitate, ammantate di foreste e di nebbie ed è proprio qui che sorge unachiamata. Nel 1899 arrivò allail noto occultista, simbolista e scrittore Aleister Crowley. Si dice che la casa fosse già infestata: lasarebbe stata edificata sul sito di una vecchia chiesa, che avrebbe preso fuoco provocando la morte dei parrocchiani, intrappolati e arsi vivi al suo interno. Aleister Crowley si stabilì acon il proposito di trascorrervi sei mesi di isolamento, che dovevano servirgli per compiere un complesso rituale esoterico, noto come il rito di Abramelin, con il quale Crowley sarebbe riuscito a evocare forze di eccezionale potenza, seminando il panico nella regione. Unadel genere non poteva che attrarre uno dei più grandi ...