Grosso incendio a Roma: colonna di fumo nero visibile nella zona sud [FOTO] (Di lunedì 27 aprile 2020) Grosso incendio a Roma. Sterpaglie a fuoco a ridosso di via del Fosso della Magliana, all’altezza dell’incrocio con via Portuense, a Roma. Lo si apprende dai vigili del fuoco, sul posto con una squadra e due autobotti. Una colonna di fumo si e’ sollevata sulla zona ed e’ visibile da diverse parti nel quadrante sud della Capitale.L'articolo Grosso incendio a Roma: colonna di fumo nero visibile nella zona sud FOTO Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu C’è un grosso incendio nei pressi della Gare de Lyon - a Parigi (Di lunedì 27 aprile 2020). Sterpaglie a fuoco a ridosso di via del Fosso della Magliana, all’altezza dell’incrocio con via Portuense, a. Lo si apprende dai vigili del fuoco, sul posto con una squadra e due autobotti. Unadisi e’ sollevata sullaed e’da diverse parti nel quadrante sud della Capitale.L'articolodisudMeteo Web.

gabrypez1 : RT @fanpage: Grosso incendio in zona Magliana a Roma #27aprile - fanpage : Grosso incendio in zona Magliana a Roma #27aprile - franatopos : Grosso #incendio verso #Portuense a #Roma qualcuno ne sa qualcosa? - BotGomme : RT @_yaoxi_: Per fortuna non ha preso fuoco il gommista dove abbiamo le gomme estive in deposito ?? - _yaoxi_ : Per fortuna non ha preso fuoco il gommista dove abbiamo le gomme estive in deposito ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Grosso incendio Grosso incendio a Roma Sud: fumo nero su Eur e Magliana Roma Fanpage.it Nube nera su Magliana ed Eur: grosso incendio a Roma Sud

Grosso incendio a Roma Sud: fumo nero su Eur e Magliana Fiamme in un campo di sterpaglie in via Fosso della Magliana a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco a seguito di una ...

Grosso incendio a Roma Sud: fumo nero su Eur e Magliana

Incendio in zona Portense a Roma. Le fiamme sono divampate all'interno di un palazzo nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 27 aprile. Una fitta colonna di fumo nero è salita vers ...

Grosso incendio a Roma Sud: fumo nero su Eur e Magliana Fiamme in un campo di sterpaglie in via Fosso della Magliana a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco a seguito di una ...Incendio in zona Portense a Roma. Le fiamme sono divampate all'interno di un palazzo nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 27 aprile. Una fitta colonna di fumo nero è salita vers ...