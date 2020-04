Gennaro Lillio attacca Daniele Dal Moro | “Non mi ha mai risposto”

Leggi su lanostratv

(Di lunedì 27 aprile 2020)Dalsui social: “Non mi ha mai risposto” Si torna a parlare del Grande Fratello che, no, non riparte ma rivive attraverso delle accese discussioni di alcuni protagonisti dell’edizione condotta da Barbara d’Urso. Sicuramente ci ricorderemo di, il bel napoletano tornato in televisione grazie alla partecipazione allo show Pechino Express e che è finito al centro del gossip per la relazione avuta con Francesca De André. Dunqueall’interno del reality aveva instaurato conDalun’ottima amicizia proseguita anche al di fuori ma finita in malo modo. E’ proprio di quest’ultima che l’ex gieffino è tornato a parlare tramite una diretta Instagram sostenendo che avrebbe più volte provato a contattareil quale in realtà non gli ...