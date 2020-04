Fase 2, Autocertificazione: nuovo modulo per visite congiunti e domicilio (Di lunedì 27 aprile 2020) Ieri sera il Presidente del Consiglio ha annunciato la tanto agognata Fase 2 che entrerà in vigore dal 4 maggio e che avrà una nuova Autocertificazione. Fase 2 (fonte da gettyimages)Il Paese si avvia lentamente a ripartire, ma sempre con le dovute precauzioni. Infatti il motto utilizzato ieri dal Presidente del Consiglio è stato “Se ami l’Italia rispetta le distanze“. Insomma ci dirigiamo verso una nuova Fase che però non ha niente a che vedere con la vita che abbiamo lasciato due mesi fa, anzi. Per uscire sarà necessario indossare mascherine e guanti, ma soprattutto ancora più fondamentale mantenere le distanze di sicurezza. In ogni caso però sono state introdotte nuove possibilità di uscita. Oltre ad uscire per andare al lavoro, è possibile tornare a praticare sport anche lontano da casa ... Leggi su chenews Autocertificazione Fase 2 - nuovo modulo spostamenti/ Quando serve e cosa cambia

Fase 2 - l’autocertificazione per gli spostamenti dal 4 maggio

