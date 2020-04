Covid-19, verso contagi zero, respira ancora la Sicilia (Di lunedì 27 aprile 2020) Coronavirus, così l’aggiornamento nelle nove province della Sicilia. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (lunedì 27 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 70.650 (+546 rispetto a ieri), su 66.749 persone: di queste sono risultate positive 3.085 (+30), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.123 (+16), 731 sono guarite (+11) e 231 decedute (+3). Degli attuali 2.123 positivi, 475 pazienti (-3) sono ricoverati – di cui 35 in terapia intensiva (+2) – mentre 1.648 (+19) sono in isolamento domiciliare. Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana. Questi i casi di ... Leggi su direttasicilia Alberico Lemme e il coronavirus : “Ecco cosa mi ha fatto il Covid”. Il discusso farmacista riappare ‘diverso’

Covid-19 - nel mondo 200 mila vittime. Verso 1 milione di contagi

