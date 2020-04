Coronavirus, Sequestrate Migliaia di Mascherine dalla Ditta di Irene Pivetti (Di lunedì 27 aprile 2020) La Only Logistics Italia srl, società amministrata dall’ex presidente della Camera Irene Pivetti, è indagata per frode per il commercio di Mascherine Ffp2 provenienti dalla Cina senza certificazione. Le Mascherine sono state Sequestrate dalla Guardia di Finanza all’aeroporto di Malpensa. Le fiamme gialle avevano scoperto che in una farmacia di Savona venivano venduti dispositivi di sicurezza non a norma e indagando avevano scoperto la provenienza di queste Mascherine contraffatte. La stessa Protezione Civile aveva acquistato dalla Ditta della Pivetti 15 milioni di Mascherine per 30 milioni di euro. L’ex parlamentare ha dichiarato: “Abbiamo rispettato tutto. La mia società ha iniziato a importare questa partita sulla base della legislazione prevista dal decreto-legge del 2 marzo, che poi è stata recepita in senso assai ... Leggi su youreduaction Coronavirus - guai per Irene Pivetti : migliaia di mascherine sequestrate alla sua ditta

