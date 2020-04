Coronavirus, Rezza (Iss): “Fase 2? Irrinunciabile, ma virus continuerà a circolare. Il nemico è il Covid, non le misure di contenimento” (Di lunedì 27 aprile 2020) “Fase due? Io sono preoccupato, è chiaro. Ma è una scelta Irrinunciabile e dobbiamo tenere la guardia molto alta. Un Paese non regge un lockdown completo per più di un paio di mesi, ma da un punto di vista sanitario una certa preoccupazione c’è”. Sono le parole di Gianni Rezza, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, nel corso della trasmissione “24 Mattino”, su Radio24. “Il virus continuerà a circolare – continua – anche se ora sta circolando a intensità più bassa, grazie ai provvedimenti di distanziamento sociale. Ma non appena si rilassa un po’ la situazione, il rischio che da qualche parte ricominci a circolare più velocemente c’è tutto. Naturalmente, se non ci fosse stato il lockdown, sarebbe stato un ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - come sarà la sicurezza sul lavoro nella fase 2

