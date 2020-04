Coronavirus | in Lombardia quasi mille ricoverati in meno In 24 ore 124 decessi Contagi

myrtamerlino : L’#Italia del #coronavirus non è tutta uguale. La #Lombardia, per esempio, è messa peggio della Sardegna, o dell’Um… - RaiTre : 'Ci si ostina a chiamarla fase 1 ma in Piemonte, Veneto Lombardia e Emilia-Romagna ormai siamo pienamente in fase 2… - Avvenire_Nei : #pretipersempre. I tanti sacerdoti uccisi dal #Coronavirus - bb91687509 : RT @LucaGattuso: Il rapporto fra tamponi e positivi in 3 regioni italiane: Lombardia, Veneto e Liguria. Dati forniti dalla Protezione Civil… - CostaIntelvi : RT @RegLombardia: #LNews #Coronavirus il #trend di #contagi #ricoveri #decessi in #Lombardia al 27aprile by @lubass82 ???? -

