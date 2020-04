Coronavirus | Conte | ' Dal 4 maggio ok bar con asporto Distanza o la curva risale'

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 27 aprile 2020) Roma - "Inizia la fase 2, ora la convivenza con il virus". Lo dice il premier Giuseppein conferenza stampa a Palazzo Chigi. "Sarà fondamentale il comportamento responsabile di ciascuno di noi: Non bisogna mai avvicinarsi, aldi sicurezza deve essere di almeno un metro". "Se non rispettiamo le precauzioni larisalirà, aumenteranno i morti e avremmo danni irreversibili per la nostra economia. Se ami l'Italia mantieni le distanze", spiega il premier. "La fase 2 che scatta dal 4sarà comunque adattata all'andamento delladei contagi", sottolinea. "Via l'Iva sulle mascherine in un prossimo decreto. Il prezzo sarà bloccato a 50 centesimi". "Insieme a tutta la squadra dei ministri non ci tireremo indietro" per la "ripresa, per cambiare tutto ciò che non va". Via l'Iva sulle mascherine in un prossimo decreto, spiega. ...