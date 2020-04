Coronavirus | arriva la rete per proteggere l’uomo nei parchi e nelle spiagge

(Di lunedì 27 aprile 2020), dehor di ristoranti, palestre, centri benessere e ogni altro spazio esterno:laper vivere in tranquillità all’aperto. A produrla è Arrigoni Spa, azienda leader europea negli schermi agrotessili per il controllo climatico e biologico delle coltivazioni, che ha messo disposizione la sua eccellenza nell’innovazione tecnologica, adattando la sua produzione a un nuovo progetto per garantire la sicurezza e il distanziamento sociale imposto dalla convivenza con il Covid -19. L’azienda comasca ha studiato ”Delimita”, speciali tessuti tecnici che consentendo di mantenere la giusta distanza sociale, riducono quasi del tutto la possibilità di contagio annullando l’effetto ”dropled” e garantiscono il passaggio e il ricambio d’aria con un comfort nettamente superiore rispetto ad altre ...

enpaonlus : Ventiquattromila orsi della luna imprigionati e torturati per estrarre la bile che la Cina sponsorizza contro il co… - VittorioSgarbi : #coronavirus L’improvvisazione del Governo italiano e la lezione che ci arriva dalla Germania - Adnkronos : #Fase2, 14 giorni di isolamento per chi arriva dall'estero - #coronavirus - AdiraiIt : #CassaIntegrazioneCoronavirus La Cassa Integrazione Coronavirus promessa dall’Inps doveva arrivare il 15 aprile ma… - chetempochefa : 'Questa settimana, il 29, arriva anche l'asteroide. Farei un appello agli ufo che scendano adesso sulla Terra. Abbi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus arriva

Gazzetta del Sud

Zavarise e Fontana parlano di «una scelta che rischia di compromettere il futuro di tante attività», in merito all'apertura non prima dell'1 giugno per bar e parrucchieri ...Le ultime restrizioni imposte per il contrasto alle fake news relative al COVID-19 (e non solo) stanno avendo i primi frutti. Facebook ha inoltre confermato che sono in arrivo le videochiamate da 8 pa ...