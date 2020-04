Coronavirus: a proposito, come sta Chen Wei? (Di lunedì 27 aprile 2020) Coronavirus: a proposito, come sta Chen Wei? Nel flusso di notizie di Internet accadono ogni giorno fatti straordinari, ma tra le ricette dei VIP, le gif di Conte e gli screenshot con argute risposte ai post di Salvini, il 4 marzo ha fatto il giro del mondo una notizia: il generale Chen Wei, 54 anni, epidemiologa ed esperta di armi chimiche e batteriologiche, assieme al suo staff di sei persone, si sarebbe iniettata un vaccino al Covid-19 non ancora testato sugli animali. Chen gode di un grande rispetto della comunità scientifica; ha contribuito a combattere l’epidemia di SARS nel 2002 e quella di ebola nel 2016. La “ebola terminator”, addirittura. O almeno così dicono i cinesi.Segui Termometro Politico su Google News Il suo è stato un gesto per “dimostrare la sua fedeltà al Partito Comunista”, a cui è seguita una ... Leggi su termometropolitico Coronavirus - volontaria sottoposta al vaccino di Oxford spiega la sperimentazione : “Sto bene - non verrò infettata di proposito”

Coronavirus - Lopalco a proposito della ripartenza : “Per riapertura controllata creeremo manuale della ripartenza”

Coronavirus Bari - l’Avvocato Michele Laforgia a proposito dell’anziano multato perché andava a pranzo a casa della figlia “Non è per colpa della “gente” che ci troviamo nei guai ma di chi aveva la responsabilità di pensarci prima” (Di lunedì 27 aprile 2020): asta? Nel flusso di notizie di Internet accadono ogni giorno fatti straordinari, ma tra le ricette dei VIP, le gif di Conte e gli screenshot con argute risposte ai post di Salvini, il 4 marzo ha fatto il giro del mondo una notizia: il generale, 54 anni, epidemiologa ed esperta di armi chimiche e batteriologiche, assieme al suo staff di sei persone, si sarebbe iniettata un vaccino al Covid-19 non ancora testato sugli animali.gode di un grande rispetto della comunità scientifica; ha contribuito a combattere l’epidemia di SARS nel 2002 e quella di ebola nel 2016. La “ebola terminator”, addirittura. O almeno così dicono i cinesi.Segui Termometro Politico su Google News Il suo è stato un gesto per “dimostrare la sua fedeltà al Partito Comunista”, a cui è seguita una ...

CretellaRoberta : RT @ClaraMutsc: A proposito di #BernardoBertolucci lo conoscevo meglio io ,volevo essere in produzione però lui gentilmente me l'ha detto t… - ClaraMutsc : A proposito di #BernardoBertolucci lo conoscevo meglio io ,volevo essere in produzione però lui gentilmente me l'ha… - michelazingone : RT @pilally: OMS avvisa: un'ondata di infodemia accompagna il #coronavirus. Quasi la metà dei profili che twittano a tale proposito prove… - Mariell77Russo : Cosa direbbe Totò a proposito della #Fase2? Ma mi faccia il piacere... #COVID19, #Piemonte prima regione per contag… - thebrightside0 : @adiconsum @CislNazionale @CittadinidiTwtt @FirstCisl @AdiconsumTS @AdiconsumP @Adiconsumvr @CislPuglia @fai_cisl A… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus proposito Eparina e coronavirus: a proposito della terapia Corriere della Sera Porto commerciale, il traffico container in picchiata

Le previsioni di Infomar: dopo la crescita di febbraio e marzo, il calo di aprile. A maggio atteso un -93% delle partenze ...

Covid-19. Fontana su discorso Conte: “Collaborativi, ma serve chiarezza”

Attilio Fontana, Governatore di Regione Lombardia, a seguito del discorso del Premier Conte sulla "Fase 2" commenta così: “Ci sono tante domande che restano aperte. Per aprire bene e in sicurezza serv ...

Le previsioni di Infomar: dopo la crescita di febbraio e marzo, il calo di aprile. A maggio atteso un -93% delle partenze ...Attilio Fontana, Governatore di Regione Lombardia, a seguito del discorso del Premier Conte sulla "Fase 2" commenta così: “Ci sono tante domande che restano aperte. Per aprire bene e in sicurezza serv ...