Calcio, la proposta della FIFA: “Inserire le cinque sostituzioni”. Modifica temporanea per il post-pandemia (Di lunedì 27 aprile 2020) La FIFA ha deciso di proporre una Modifica temporanea sulla regola delle sostituzioni: si pensa di consentire ben cinque sostituzioni per ogni partita contro le attuali tre. Si tratterebbe di un provvedimento provvisorio, pensato per aiutare le squadre che durante l’estate potrebbero disputare diverse partite ravvicinate, se davvero si tornerà in campo a breve. La Federazione Internazionale ha passato la palla all’Ifab, l’unico organismo abilitato a Modificare le regole. La FIFA è stata molto chiara in una nota diffusa nel pomeriggio odierno: “La sicurezza dei giocatori è una delle priorità della FIFA. A questo proposito, una delle preoccupazioni è che la frequenza delle partite possa aumentare il rischio di infortuni. Di fronte a ciò e di questa sfida unica da affrontare, quella della realizzazione delle competizioni ... Leggi su oasport Adicosp : «Presentata proposta per la ripresa del calcio italiano»

