Batman: sul set Michael Keaton era impressionato dall'ossessione di Jack Nicholson per lo sport (Di lunedì 27 aprile 2020) In occasione dell'83esimo compleanno di Jack Nicholson, riemerge una clip dove Michael Keaton ricorda i tempi di Batman e una peculiare ossessione. Jack Nicholson ha compiuto 83 anni e per l'occasione THR ha riproposto una clip con Michael Keaton che ricorda con affetto i tempi di Batman e la nota ossessione per lo sport del collega. Già nel 1989, quando i due attori erano impegnati sul set del film di Tim Burton, partite e tornei erano un pensiero costante, come rivelato da Keaton al Jimmy Kimmel Live! del 2014. Michael Keaton e Jack Nicholson sono rimasti in ottimi rapporti anche dopo il film che li ha visti recitare rispettivamente nei ruoli di Batman e Joker. Ai tempi di Birdman, Keaton organizzò anche ... Leggi su movieplayer The Batman - rivelati alcuni dettagli sulla trama del film?

In occasione dell'83esimo compleanno di Jack Nicholson, riemerge una clip dove Michael Keaton ricorda i tempi di Batman e una peculiare ossessione per lo sport. Jack Nicholson ha compiuto 83 anni e per l'occasione THR ha riproposto una clip con Michael Keaton che ricorda con affetto i tempi di Batman e la nota ossessione per lo sport del collega. Già nel 1989, quando i due attori erano impegnati sul set del film di Tim Burton, partite e tornei erano un pensiero costante, come rivelato da Keaton al Jimmy Kimmel Live! del 2014. Michael Keaton e Jack Nicholson sono rimasti in ottimi rapporti anche dopo il film che li ha visti recitare rispettivamente nei ruoli di Batman e Joker. Ai tempi di Birdman, Keaton organizzò anche ...

Jack Nicholson ha compiuto 83 anni e per l'occasione THR ha riproposto una clip con Michael Keaton che ricorda i tempi di Batman e una peculiare ossessione per lo sport.

Henry Cavill ha rivelato che prima di conoscere Ben Affleck, sua co-star in Batman v Superman, era intimidito all'idea di lavorare con il collega.

Henry Cavill ha rivelato che prima di conoscere Ben Affleck, sua co-star in Batman v Superman, era intimidito all'idea di lavorare con il collega.