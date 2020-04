Ballando con le stelle, Akash Kumar a Storie Italiane: “Ho sofferto tanto” (Di lunedì 27 aprile 2020) Ballando con le stelle, Akash Kumar a Storie Italiane racconta il drammatico evento: “Ho sofferto molto” Ospite della puntata di oggi (lunedì 27 aprile 2020) di Storie Italiane è stato Akash Kumar, ballerino che ha preso parte alla trasmissione Ballando con le stelle. Il modello “dagli occhi di ghiaccio” è intervenuto per parlare con la padrona di casa, Eleonora Daniele, del problema che sta interessando i numerosi personaggi del mondo dello spettacolo. A proposito di questo, Akash ha confessato di aver vissuto un momento particolarmente buio poiché prima dell’emergenza è stato lasciato dalla fidanzata. In questi due mesi così difficili, il ballerino ha dichiarato di aver imparato tante cose nuove e di essersi dedicato molto al volontariato ma che, allo stesso tempo, ha sofferto di ripetuti attacchi di panico. Akash ... Leggi su lanostratv Ballando con le stelle 2020 - Samuel Peron : “Potrebbe esserci una soluzione”

