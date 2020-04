Animal Crossing New Horizons: dopo un mese il gioco continua ad essere colpito dal review bombing (Di lunedì 27 aprile 2020) Il mese scorso vi avevamo riportato che Animal Crossing: New Horizons era stato vittima di review bombing.E' passato un mese più o meno e a quanto pare le recensioni negative su Metacritic continuano a fioccare. Allo stato attuale, i punteggi delle recensioni negative hanno superato quelli positivi, portando il punteggio medio delle recensioni degli utenti del gioco a 5.1. Come sottolineato nel nostro articolo originale, alcune delle critiche presentate nelle recensioni degli utenti del sito sono completamente valide, come ad esempio la regola di un'isola per console è quasi sempre il motivo dietro qualsiasi punteggio basso - ma molte altre si accumulano semplicemente senza motivi validi.Tra queste recensioni ce ne sono alcune che danno come valutazione 0/10. Tra i commenti citiamo: "Il gioco probabilmente va bene, ma non puoi sperimentarlo appieno se sei il secondo ... Leggi su eurogamer Animal Crossing New Horizons - meno soldi facili per i giocatori : modificato lo spawn di alcuni insetti con la patch 1.2

