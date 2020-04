Andrea Iannone su un auto da 200 mila euro viene criticato dai fan | Emis Killa interviene

Leggi su bitchyf

(Di martedì 28 aprile 2020)– in quarantena con la bella Cristina Buccino – ieri ha pubblicato su Instagram un post che lo ritrae sopra una Mercedes da 200. Nulla di anomalo, se non fosse per la descrizione al post (“Imparando ad apprezzare le cose semplici”) che ha fatto indignare i suoi followers. Alla lista dei commenti se ne è aggiunto anche uno diche è andato però in difesa dell’amico: “La didascalia fa riferimento al paesaggio. Ha scritto che apprezza le piccole cose, non che schifa le altre. Frustrati, invidiosi e ipocriti. Vi meritate la vita che fate”.non contento ha poi aggiunto: “Allora, rispondo a tutti qui di seguito: quando dico (a voi che criticate) ‘vi meritate la vita che fate‘ intendo dire che sicuro è una vita che non vi soddisfa, se no ...