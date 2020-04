Taylor Swift in guerra con il suo Ex: album pubblicato senza il suo consenso (Di domenica 26 aprile 2020) Ci si potrebbe aspettare che, in un periodo difficile come questo, le faide delle celebrità si mettano da parte nel clima attuale, ma Taylor Swift e Scooter Braun hanno riacceso la loro disputa. La coppia è stata in contrasto da quando Scooter, manager di Justin Bieber, ha acquistato la Big Machine, l’ex etichetta discografica di Taylor, accaparrandosi anche i diritti sui brani della cantante. L’ultimo round ha fatto raggiungere il picco dello scontro tra i due. Attraverso i post pubblicati il 23 aprile, Taylor Swift ha spiegato che la sua ex etichetta discografica avrebbe pubblicato un disco che presenta la registrazione di un’esibizione della popstar per un programma radiofonico risalente al 2008. La cantante ha, inoltre, sostenuto che la Big Machine avrebbe presentato la pubblicazione, dal titolo “Live From Clear Channel Stripped 2008”, ... Leggi su nonsolo.tv Taylor Swift attacca la sua ex casa discografica e smaschera tutti : “Rilasciano un album senza il mio permesso”

Taylor Swift : il suo dramma personale dietro il brano di One World

