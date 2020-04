Summertime Netflix, il cast: chi sono gli attori (Di domenica 26 aprile 2020) Summertime in arrivo su Netflix il 29 aprile: chi sono i protagonisti della nuova serie tv Pochi giorni fa è stato rilasciato il trailer ufficiale della nuova serie targata Netflix, Summertime, in arrivo sulla piattaforma il prossimo mercoledì 29 aprile. Composta da 8 episodi, la serie è la trasposizione televisiva del celebre libro Tre metri … L'articolo Summertime Netflix, il cast: chi sono gli attori proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv Summertime : il trailer della nuova serie tv Netflix

Una partnership nata quasi per caso. Dal prossimo mercoledì su Netflix andrà in onda la serie “Summertime”, un prodotto italiano ispirato al romanzo di Federico Moccia “Tre Metri Sopra il Cielo”.

Torre Annunziata arriva su Netflix con la Duepezzi Beachwear di Lidia Iovino

