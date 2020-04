Nuovi titoli Street Fighter su Nintendo Switch? Capcom sta tenendo in considerazione la possibilità (Di domenica 26 aprile 2020) In un'intervista con US Gamer, Yoshinori Ono, lo storico producer della serie Street Fighter, ha discusso del franchise e del suo futuro.Inutile dire come l'argomento Nintendo Switch sia spuntato fuori quasi subito: sebbene l'ultimo capitolo della saga, Street Fighter V, sia disponibile solo su PlayStation 4 e su PC, la console ibrida di Nintendo ha ospitato altri due giochi della serie, Ultra Street Fighter II e Street Fighter 30th Anniversary Collection. Ovviamente, è stato chiesto ad Ono come fossero andate le vendite dei titoli in questione e se questo potrebbe determinare, in futuro, l'arrivo di Nuovi giochi sulla piattaforma.La risposta del producer non è stata decisiva, ma lascia comunque intravedere uno spiraglio di speranza:Leggi altro... Leggi su eurogamer Google Stadia annuncia un nuovo evento Stadia Connect dedicato al reveal di nuovi titoli

BCE - Schnabel : “Piano QE di acquisti titoli spinto a nuovi record”

Ovviamente, è stato chiesto ad Ono come fossero andate le vendite dei titoli in questione e se questo potrebbe determinare, in futuro, l'arrivo di nuovi giochi sulla piattaforma. La risposta del ...

STEFANO BOLLANI/ Prende in giro Massimo Ranieri imitandone lo stile

Il 3 aprile 2020 è uscito il suo nuovo album dal titolo Piano Variations on Jesus Christ Superstar. Questo suo ultimo capolavoro si ispira proprio all’omonimo musical degli anni 50, di cui Bollani si ...

