Nella Fase 2 mascherine ai bambini Intervista ad Alberto Villani

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 26 aprile 2020) “Leprotettive, diverse dai dispositivi medici, dovranno entrare a far parte della vita dei nostri. Ma non c’è nessuna necessità di acquisiti precipitosi: per ora è sufficiente, e solo in determinate circostanze, far indossare aisemplici barriere protettive, in attesa che arrivino dei dispositivi specifici che tengano conto delle peculiarità dei più piccoli. Anche perché – giustamente – l’Italia non si sta lanciando in un’apertura precipitosa delle scuole, quindi avremo modo di monitorare la situazione e mettere a punto strategie”. A parlare così, in questaad HuffPost, non è un pediatra tra tanti, ma l’unico a far parte del Comitato Tecnico Scientifico che sta supportando il governogestione dell’emergenza Covid-19. Si tratta di ...