Mistero Kim Jong-un Una principessa per la Corea del Nord?

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 26 aprile 2020) Anno 1992, in una lussuosa villa un bambino di otto anni festeggia il suo compleanno. Si tratta di una festa speciale, in un luogo speciale, per un bambino speciale. Per questo i regali si accumulano uno sopra l’altro. Amichetti non ce ne sono a quella festa. Ci sono la sorellina e il fratello maggiore del festeggiato, per il resto sono tutti adulti: impettiti adulti in divisa, per la maggior parte. Tra i regali ce n’è uno molto particolare. È un’uniforme da generale. Non un vestito di carnevale, ma un’uniforme vera. È in miniatura, ma assolutamente autentica, identica alla divisa di un generale dell’esercito popolare. Altri generali, molto più anziani, arrivano alla festa. Al momento del taglio della torta e delle candeline, tutti battono le mani rumorosamente, come ragazzini, anche gli anziani generali. E si inchinano ...