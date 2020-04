La vicesindaca della Lega a cui Bella Ciao fa andare di traverso il pranzo

Leggi su nextquotidiano

(Di domenica 26 aprile 2020) Laleghista di Rivoli Laura Adduce (Annoi!) oggi ha avuto laidea di spiegare in un video perché non le piace il 25 aprile. Ed ecco un breve filmato in cui parla sul terrazzocanzone “” uno dei simboli partigiani elotta per la liberazione: “Ma lo sapete che non è l’inno d’Italia? Ora avete scoperto che non è la colonna sonoratrasmissione La Casa di Carta, bravi”. E poi: “Ho scoperto dei bravi cantanti, ma onestamente mi è andato diil”. Laa cuifadiilA Rivoli tra l’altro il consiglio comunale dev’essere uno spasso: qualche tempo fa abbiamo conosciuto il consigliere comunale Aldo Casalicchio, che ha firmato un volantino in cui ha scritto: «Chi chiude le Chiese: don Paolo ...