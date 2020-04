Fase 2, ecco le richieste che i sindaci italiani hanno inviato a Conte per ripartire dal 4 maggio (Di domenica 26 aprile 2020) “Come sa, noi sindaci, fin dall’inizio di questa emergenza, abbiamo garantito collaborazione al Governo con senso di responsabilità e in un sincero spirito di solidarietà tra istituzioni, che riteniamo doveroso. Oggi, confermando la nostra leale collaborazione, rivendichiamo alcune misure che riteniamo indispensabili per avviare la Fase due, per una ripartenza vera, che non lasci indietro nessuno. E lo facciamo con la nostra abituale concretezza”. Inizia così una lunga lettera che i sindaci italiani hanno indirizzato al premier Conte (che dalle 15 sarà appunto al lavoro nella cabina di regia), chiedendo “misure indispensabili” con le quali affiancare il via alla Fase 2. “Vogliamo sapere quali attività riapriranno” Una missiva all’interno della quale c’è il documento stilato dai sindaci dei ... Leggi su italiasera Coronavirus - dalla mobilità ai ristoranti : ecco il piano di Milano per la fase 2. FOTO

