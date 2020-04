Coronavirus | nel decreto Aprile si va verso lo stop ai licenziamenti per altri due mesi e

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 aprile 2020) Nienteperdue, rinnovo dei congedi parentali e del bonus babysitter. IlCura Italia disi prepara a prorogare di duele misure già previste nel precedente provvedimento per tamponare la crisi generata dall’emergenza. Il governo, secondo quanto si apprende, dovrebbe inserire nel prossimo pacchetto di misure l’estensione della sospensione deicollettivi e deiindividuali per giustificato motivo oggettivo – ad esempio ragioni inerenti all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro – già inserita nel Cura Italia di marzo. La misura completerebbe il pacchetto di protezione del lavoro, che dovrebbe vedere uno stanziamento di circa 24 miliardi per il rinnovo di tutti gli ammortizzatori. Nello stesso provvedimento, come annunciato dal ministro ...