Coronavirus, in California spiagge affollate nonostante i divieti: le persone provano a mantenere il distanziamento fisico (Di domenica 26 aprile 2020) Nel Sud della California migliaia di persone hanno infranto le restrizioni che impongono di rimanere a casa per contenere la diffusione del Coronavirus e si sono dirette verso le spiagge. L'articolo Coronavirus, in California spiagge affollate nonostante i divieti: le persone provano a mantenere il distanziamento fisico proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - in California spiagge super affollate : non ci sono divieti

Coronavirus - negli Usa il primo decesso a inizio febbraio in California : finora si credeva fosse stato il 29

Coronavirus - l'annuncio dalla California : "Potrebbe essere curato come il cancro"

