Coronavirus | Conte | dal 4 maggio visite ai parenti senza party Negozi riaperti dal 18

(Di domenica 26 aprile 2020) Dal 4funerali limitati a 15 persone e all'aperto. Chi avrà febbre oltre 37 e mezzo dovrà restare a casa e consultare il medico. Consentito andare in parchi e giardini pubblici. Primo giugno: riaprono bar, ristoranti, parrucchieri e saloni d'estetica. Ma serviranno nuove cautele anche per gli stabilimenti balneari. Esami di Stato con la predel candidato

lorepregliasco : ?? Alle 20.20 è attesa una conferenza stampa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte (fonte @corriere) #coronavirus - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Conte: 'Le scuole riapriranno a settembre, dal 4 maggio più spostamenti ma non sarà un 'liberi tutti''… - Agenzia_Ansa : Conferenza stampa di Conte alle 20.20 sulla fase due #coronavirus #ANSA - ilgiomba : Bar e ristoranti, intanto, devono attendere il 1 giugno. E noi con loro per poterne, forse, usufruire! ???????… - whatnoralikes : RT @ilpost: Che cosa ha detto #Conte sulla #fase2 -

Roma Il premier Giuseppe Conte stasera ha annunciato tutte le novità della Fase 2 in Italia che comincerà dal 4 amggio. Ecco cosa si può fare e consa non si può fare, quali attività commerciali ...Il premier Giuseppe Conte, nel finale della conferenza con cui ha annunciato l'inizio della fase 2 a partire dal 4 maggio (leggi qui per approfondire), ha calendarizzato anche una serie di altri date ...