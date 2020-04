Come affrontare un evento negativo: ciò che stiamo imparando in tempi di Coronavirus (Di domenica 26 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minutiLa vita ci sorprende sempre, l’abbiamo capito bene durante questa quarantena… Inevitabilmente mette a dura prova le nostre certezze: dal famoso posto fisso, al conto in banca, alla casa, tutto viene messo in discussione da qualcosa di invisibile e di impercettibile. Eppure, nonostante le tante paure, questa terribile situazione qualcosa di buono ci ha insegnato. Innanzitutto abbiamo compreso quanto siano belle le cose più semplici e forse banali, dal piacere della lettura, passando alle chiacchierate in famiglia, fino al profumo del caffè fatto in casa. Abbiamo capito quanto siano profonde le relazioni sociali e quanto il famoso “metro di distanza” sia stato significativo per farcene rendere conto. Abbiamo desiderato più che mai la libertà, quel bene tanto prezioso e necessario che davamo per scontato. La ... Leggi su anteprima24 Quanto e come si è donato per affrontare l'emergenza Covid?

Coronavirus e quarantena - come affrontare l'isolamento? Ecco i consigli dei sommergibilisti della Marina Militare

