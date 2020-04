Vite Al Limite | Octavia | la paziente che perse 200 chili

Leggi su blogo

(Di sabato 25 aprile 2020) La conosceremo (o "la rivedremo" per chi già dovesse aver visto in passato l'episodio che l'ha resa protagonista), questa sera su Real Time all'interno del programmaAlGahagans, tra le più famose protagoniste della settima stagione del format che proprio questa sera in seconda serata avremo modo di riscoprire sul canale 31 del digitale terrestre. Anche per questo, vorremmo anticiparvi qualcosa - non tanto del difficile percorso di, la giovane originaria di Kansas City che prima di approdare nella clinica del Dottor Nowzaradan è rimasta per oltre un anno costretta a letto incapace di muoversi, ma bensì di cosa ne sia stato di lei dopo la sua partecipazione a My 600 lb Life, ossiaAlper come lo conosciamo noi in Italia.Come avremo modo di rivedere stasera, il suo percorso nella clinica texana non è stato dei ...