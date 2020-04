Sylvester Stallone Mania: da oggi arriva il canale speciale di Sky ecco la programmazione (Di sabato 25 aprile 2020) Da oggi al 30 aprile su Sky una programmazione dedicata all'iconico attore americano con l'intera saga di Rocky e la prima tv di Rambo - Last Blood! Su Sky arriva la Sylvester Stallone Mania: da oggi a giovedì 30 aprile su Sky Cinema Collection (canale 303 di Sky) una programmazione speciale interamente dedicata a Sylvester Stallone, l'iconico attore americano di origini italiane, celeberrimo interprete di pellicole leggendarie. Tutto disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV. Imperdibile la prima tv di Rambo Last Blood, in onda lunedì 27 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Collection. Si tratta del quinto capitolo della saga che vede protagonista il guerriero interpretato dall'inossidabile Sylvester Stallone. John Rambo si è ritirato ... Leggi su movieplayer Sylvester Stallone Mania - su Sky Cinema tutti i titoli anche on demand

