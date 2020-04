Sky - La Uefa ha deciso: le Federazioni entro un mese devono comunicare piano di ripresa (Di sabato 25 aprile 2020) Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. La Uefa ha dato alle varie Federazioni un mese di tempo per comunicare il piano per concludere la stagione in tutti i campionati di prima divisione, tra cui ovviamente figura la Serie A italiana. Leggi su tuttonapoli Sky - Caressa non ha dubbi : "La UEFA terrà duro e porterà a termine la stagione" (Di sabato 25 aprile 2020) Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Laha dato alle varieundi tempo perilper concludere la stagione in tutti i campionati di prima divisione, tra cui ovviamente figura la Serie A italiana.

SkySport : Champions League ed Europa League: le date nel piano Uefa per la ripartenza - FSabathier : RT @SkySport: UEFA, un mese per il piano ripresa dei campionati - ShpendThaci96 : RT @SkySport: UEFA, un mese per il piano ripresa dei campionati - SkySport : UEFA, un mese per il piano ripresa dei campionati - sportli26181512 : UEFA: un mese alle federazioni per il piano ripresa dei campionati. VIDEO: L’organismo che governa il calcio europe… -

Ultime Notizie dalla rete : Sky Uefa UEFA: un mese alle federazioni per il piano ripresa dei campionati. VIDEO Sky Sport UEFA, un mese di tempo alle federazioni per il piano ripresa dei campionati

per consegnare i piani di ripresa La UEFA, tramite una lettera inviata alle varie Federazioni, ha dato loro un mese di tempo per comunicare il piano per concludere la stagione in tutti i campionati di ...

Coronavirus, lettera della UEFA ai campionati: scatta il conto alla rovescia

CORONAVIRUS UEFA LETTERA / La UEFA ha le idee chiare: la stagione va terminata senza se e senza ma. E oggi, secondo 'Sky Sport', avrebbe ufficialmente comunicato a tutte le federazioni affiliate la ...

per consegnare i piani di ripresa La UEFA, tramite una lettera inviata alle varie Federazioni, ha dato loro un mese di tempo per comunicare il piano per concludere la stagione in tutti i campionati di ...CORONAVIRUS UEFA LETTERA / La UEFA ha le idee chiare: la stagione va terminata senza se e senza ma. E oggi, secondo 'Sky Sport', avrebbe ufficialmente comunicato a tutte le federazioni affiliate la ...