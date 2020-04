Ryan Reynolds sarà il protagonista del film Our Name is Adam (Di sabato 25 aprile 2020) Ryan Reynolds sarà il protagonista del film Our Name is Adam, progetto che verrà diretto dal regista Shawn Levy. Ryan Reynolds sarà il protagonista del film Our Name is Adam che verrà diretto da Shawn Levy, con cui ha già realizzato Free Guy. Il progetto verrà prodotto da Skydance e sarà un mix di fantascienza, azione e commedia. A scrivere la sceneggiatura del lungometraggio, attualmente in fase di sviluppo, sarà Jonathan Tropper, già collaboratore di Shawn Levy in occasione del film This Is Where I Leave You, sviliuppando la prima bozza firmata da T.S. Nowlin. Il film Our Name is Adam è stato annunciato per la prima volta nell'ormai lontano 2012 e inizialmente avrebbe dovuto avere come protagonista Tom ... Leggi su movieplayer Tom Holland voleva smettere di bere - ma Ryan Reynolds gli ha regalato una cassa di spider-gin

