No, la Ferrari non uscirà dal mondo della Formula 1 (Di sabato 25 aprile 2020) Formula 1, la Ferrari non uscirà dal circus. Ma non sono escluse ‘nuove avventure’ per il Cavallino. Tensione nel Circus, ma davvero la Ferrari potrebbe lasciare il mondo della Formula 1? Impossibile,le indiscrezioni che hanno fatto seguito alle parole di Binotto, che in realtà ha fatto sapere che il Team potrebbe decidere di guardare altrove. Ma non ha annunciato nessun possibile ritiro dal magico mondo della F1. Davvero la Ferrari potrebbe lasciare la Formula 1? No… Il nodo è legato al tetto dei salari. Nel caso in cui il limite massimo dovesse ulteriormente essere abbassato, il Cavallino dovrebbe procedere con ulteriori tagli salariali o del personale. E la Rossa non sembra intenzionata a percorrere questa strada. Da qui lo scontro nato in seno alla Formula 1, con la Ferrari che ha acceso la miccia e le altre Scuderie che hanno ... Leggi su newsmondo F1 - attacco alla Ferrari! Non serve più l’unanimità per modificare le regole : aggiunta una clausola

