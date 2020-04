Lavare il viso: ecco 14 cose da non usare assolutamente! (Di sabato 25 aprile 2020) Lavare il viso sembra un’operazione scontata e a volte si usa solo l’acqua e via. Eppure ci sono cose con cui mai dovrebbe essere lavato. eccone ben 14! 14 cose da non usare per Lavare il viso: Non Lavare con medicinali e simili: Il perossido di idrogeno: se pensi che possa essere utile per pulire la pelle ti sbagli. E’ perfetto per graffi e tagli ma se usato sulla pelle del viso la irrita e la danneggia, esplicando un effetto ancora peggiore sulla pelle tendente all’acne. Il bicarbonato di sodio: i dermatologi raccomandano di non usarlo sul viso sebbene siano conosciuti rimedi che lo miscelano al miele contro l’acne. Utilizzandolo si rischia di esfoliare eccessivamente la pelle esponendosi di riflesso ad irritazioni per non parlare dell’impatto sul PH naturale della pelle. Il risultato è l’arrossamento, la grana rovinata ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 25 aprile 2020)ilsembra un’operazione scontata e a volte si usa solo l’acqua e via. Eppure ci sonocon cui mai dovrebbe essere lavato.ne ben 14! 14da nonperil: Noncon medicinali e simili: Il perossido di idrogeno: se pensi che possa essere utile per pulire la pelle ti sbagli. E’ perfetto per graffi e tagli ma se usato sulla pelle della irrita e la danneggia, esplicando un effetto ancora peggiore sulla pelle tendente all’acne. Il bicarbonato di sodio: i dermatologi raccomandano di non usarlo sulsebbene siano conosciuti rimedi che lo miscelano al miele contro l’acne. Utilizzandolo si rischia di esfoliare eccessivamente la pelle esponendosi di riflesso ad irritazioni per non parlare dell’impatto sul PH naturale della pelle. Il risultato è l’arrossamento, la grana rovinata ...

Lavare il viso con acqua e sapone è sufficiente? SuperEva Imparare come lavare (bene) il viso è il primo passo per avere una pelle sana, giovane e luminosa

Diciamoci la verità: molte di noi pensano che pulire il viso sia un compito relativamente semplice e veloce, se non velocissimo. E infatti siamo sicure di poterlo fare in automatico anche dopo qualche ...

Diciamoci la verità: molte di noi pensano che pulire il viso sia un compito relativamente semplice e veloce, se non velocissimo. E infatti siamo sicure di poterlo fare in automatico anche dopo qualche ...