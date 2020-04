In via Sempione il cesto della solidarietà per chi ha bisogno (Di sabato 25 aprile 2020) Questo spazio è dedicato ai lettori che ci scrivono per condividere i loro sentimenti, i progetti in questo momento di isolamento forzato per combattere il coronavirus. Scrivete al nostro indirizzo email: ecodellavita@ecodibergamo.it oppure attraverso la pagina Facebook de L’Eco di Bergamo. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 25 aprile 2020) Questo spazio è dedicato ai lettori che ci scrivono per condividere i loro sentimenti, i progetti in questo momento di isolamento forzato per combattere il coronavirus. Scrivete al nostro indirizzo email: ecovita@ecodibergamo.it oppure attraverso la pagina Facebook de L’Eco di Bergamo.

«Spettabile redazione - ci scrivono tre amiche da via Sempione, in città - da poco è partita questa nostra piccola iniziativa che vorremmo potesse essere conosciuta in modo da poter aiutare davvero ...

Torino, saccheggiano piscina usando i carrelli della spesa: 2 arresti

Due ragazzi di 18 anni sono stati sorpresi mentre stavano rubando, in pieno giorno, all'interno della Piscina Sempione utilizzando carrelli della spesa presi da un vicino supermer ...

