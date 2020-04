Il piano di Milano per affrontare l'uscita dal lockdown (Di sabato 25 aprile 2020) "Milano cambia ritmo". Lo dice chiaro il documento 'Milano 2020. Strategia di adattamento', che il Comune ha reso pubblico e che sarà aperto alla partecipazione dei cittadini fino a fine maggio. Un documento che ridisegna la città e riorganizza i suoi tempi per adattarsi alla Fase 2 dopo due mesi di lockdown imposto dal coronavirus. Obiettivo: "spalmare la domanda di mobilità nell'arco delle 24 ore per non avere più orari di punta" né "sui mezzi pubblici", né nelle strade, né nei negozi. Inoltre, "dobbiamo preparaci ad eventuali fasi di contrazione di libertà o nuovi lockdown nei prossimi mesi", ha detto l'assessore all'Urbanistica, Pierfrancesco Maran, anche perché "il futuro non è neutro ma dipende molto da quello che faremo e decideremo come comunità". Smartworking e desincronizzazione degli orari ... Leggi su agi Coronavirus : Morelli (Lega) - 'piano ripartenza Milano suicidio politico Sala'

Coronavirus : Morelli (Lega) - ‘piano ripartenza Milano suicidio politico Sala’

Fase 2 - il piano di Milano : parcheggi - auto a 30 all’ora e apertura dei centri sportivi Testo In Veneto sì al take away e cimiteri riaperti (Di sabato 25 aprile 2020) "cambia ritmo". Lo dice chiaro il documento '2020. Strategia di adattamento', che il Comune ha reso pubblico e che sarà aperto alla partecipazione dei cittadini fino a fine maggio. Un documento che ridisegna la città e riorganizza i suoi tempi per adattarsi alla Fase 2 dopo due mesi diimposto dal coronavirus. Obiettivo: "spalmare la domanda di mobilità nell'arco delle 24 ore per non avere più orari di punta" né "sui mezzi pubblici", né nelle strade, né nei negozi. Inoltre, "dobbiamo preparaci ad eventuali fasi di contrazione di libertà o nuovinei prossimi mesi", ha detto l'assessore all'Urbanistica, Pierfrancesco Maran, anche perché "il futuro non è neutro ma dipende molto da quello che faremo e decideremo come comunità". Smartworking e desincronizzazione degli orari ...

Agenzia_Ansa : Milano lancia il piano per la ripartenza: auto a 30 km/h e più spazi per i tavolini dei bar #ANSA - repubblica : ?? Coronavirus, la federazione dei medici lombardi contro la Regione: 'Piano per fase 2 inconsistente, nessuna anali… - Agenzia_Italia : 'Cambia ritmo'. Il piano di Milano per affrontare l'uscita dal lockdown - sofonisba55 : RT @Lettera43: La proposta di #Milano per bar e ristoranti: tavolini a bordo strada, anche al posto dei parcheggi. Ma in città i contagi so… - flaviotomei75 : RT @Acidelius: Preciso identico al piano dei mondialisti del Green New Deal... Adesso si spiega il terrore sproporzionato 24/7, i finti mor… -