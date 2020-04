“Il Barcellona non può trattare Lautaro o Neymar” | la confessione del presidente Tebas

Leggi su calcioweb.eu

Ilnon potrà permettersi l'arrivo diMartinez e Neymar. I problemi del club ed in particolar modo l'emergenza Coronavirus non possono garantire colpi importanti nel prossimo mercato, ma soprattutto scambi nella migliore delle ipotesi. La conferma è arrivata direttamente daldella lega spagnola. "Non è vero che attualmente ilsta negoziando l'acquisto di quei due giocatori. Tutti i club sono ora più focalizzati su quando la stagione potrà riprendere che non sulla futura campagna acquisti. I trasferimenti non sono una priorità per i club europei in questa fase. Tutti vogliono semmai limitare i danni legati allo stop alle attività. Oggi è impossibile pensare ad affari del genere".