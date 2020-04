Ecco la guida di Inail e Iss per chi si prende cura degli anziani (Di sabato 25 aprile 2020) Istituto superiore di sanità, Inail e Cepsag, Centro di promozione e sviluppo dell'assistenza geriatrica, hanno realizzato una guida rivolta a chi si prende cura delle persone anziane in questo periodo di emergenza da Covid-19. Scritto con linguaggio semplice e immediato, l'opuscolo offre informazioni su trasmissione e sintomi del nuovo coronavirus, e fornisce indicazioni sui comportamenti da seguire, in casa e fuori, per proteggere la salute degli anziani e di chi li assiste. È già disponibile in italiano, inglese, spagnolo e francese e a breve anche in rumeno, polacco, russo, portoghese e tamil.Mantenere le distanze e lavarsi spesso le mani L'opuscolo ricorda a chi si occupa della cura degli anziani che il virus si trasmette principalmente attraverso le goccioline di saliva che si diffondono nell'aria quando parliamo, starnutiamo o tossiamo, i 'droplet'. Ci si ... Leggi su agi Incidenti : auto si ribalta in provincia di Lecco - muore giovane alla guida

Coronavirus - guida al decreto : ecco quali sono le attività che possono aprire dal 14 aprile

Coronavirus - guida al decreto : ecco quali sono le attività che possono aprire dal 14 aprile (Di sabato 25 aprile 2020) Istituto superiore di sanità,e Cepsag, Centro di promozione e sviluppo dell'assistenza geriatrica, hanno realizzato unarivolta a chi sidelle persone anziane in questo periodo di emergenza da Covid-19. Scritto con linguaggio semplice e immediato, l'opuscolo offre informazioni su trasmissione e sintomi del nuovo coronavirus, e fornisce indicazioni sui comportamenti da seguire, in casa e fuori, per proteggere la salutee di chi li assiste. È già disponibile in italiano, inglese, spagnolo e francese e a breve anche in rumeno, polacco, russo, portoghese e tamil.Mantenere le distanze e lavarsi spesso le mani L'opuscolo ricorda a chi si occupa dellache il virus si trasmette principalmente attraverso le goccioline di saliva che si diffondono nell'aria quando parliamo, starnutiamo o tossiamo, i 'droplet'. Ci si ...

DisneyPlusIT : Ecco tutte le novità in arrivo su #DisneyPlus! Preparate popcorn e fazzoletti per gli episodi finali di Piccoli Can… - lastknight : Ecco la 'Guida Completa ai problemi di #Privacy e #Sicurezza della #App di Contact Tracing'. E l'ho fatta, insieme… - the_annali : RT @capulliarianna: Ecco qui, abbiamo anche quelli che se non scrivi nulla sulla liberazione sei fascista. Dubito ce la faremo, ma quello c… - nonsembra : RT @capulliarianna: Ecco qui, abbiamo anche quelli che se non scrivi nulla sulla liberazione sei fascista. Dubito ce la faremo, ma quello c… - PrudenzanoAnton : RT @AntonioSanfra: Oggi #Stilettate è quasi tutta dedicata alle #code, il massimo della mondanità di questo momento. E siccome anche la #fi… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco guida Ecco la guida di Inail e Iss per chi si prende cura degli anziani AGI - Agenzia Giornalistica Italia Autocertificazione Coronavirus pdf modulo, Fase 2 ecco cosa cambia

Autocertificazione Coronavirus ultime notizie 25 aprile 2020: *** Autocerticazione Fase 2 servirà ancora, ecco quando: Dal 4 maggio, come tutti ormai sanno ... di concerto con la task force guidata ...

Valorant: arrivano le partite classificate!

Valorant: ecco i dettagli relativi alle classificate Accedere alle ... Noi vi invitiamo a dare un’occhiata alle nostre guide. Trovate una serie di consigli per approcciarvi al meglio al gioco, una ...

Autocertificazione Coronavirus ultime notizie 25 aprile 2020: *** Autocerticazione Fase 2 servirà ancora, ecco quando: Dal 4 maggio, come tutti ormai sanno ... di concerto con la task force guidata ...Valorant: ecco i dettagli relativi alle classificate Accedere alle ... Noi vi invitiamo a dare un’occhiata alle nostre guide. Trovate una serie di consigli per approcciarvi al meglio al gioco, una ...