Coronavirus, l'anestesista di Codogno: "Così ho scoperto paziente 1" (Di sabato 25 aprile 2020) La polmonite e il collegamento con la Cina. Sono stati questi i due elementi che hanno spinto Annalisa Malara, anestesista 38enne dell'ospedale di Codogno, a effettuare il tampone su Mattia e a scoprire il primo caso accertato di Coronavirus in Italia (AGGIORNAMENTI - SPECIALE). A ricostruire quei momenti attorno al 21 febbraio, giorno in cui viene ufficializzato che il Covid-19 è anche nel nostro Paese, è stata la stessa Malara a Sky Tg24: "Il racconto della moglie che lo collegava, anche se in modo molto labile, alla Cina messo insieme alla gravità del quadro clinico e ad alcuni dati sulla polmonite e agli esami di laboratorio, che potevano correlare questa polmonite con una causa virale, ci ha fatto proseguire l’iter diagnostico senza escludere nulla a priori". (IL paziente 1: "IO A UN PASSO DALLA MORTE"). "Ecco perché ho pensato al ... Leggi su tg24.sky Coronavirus la storia della mamma anestesista che non vede le figlie da un mese

